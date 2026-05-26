Сергій Разумовський

У вівторок, 26 травня, завершився груповий етап чемпіонату світу-2026 з хокею. В останній ігровий день відбулися шість матчів, за підсумками яких остаточно визначилися всі учасники плейоф.

Група A

У групі А збірна Латвії не залишила шансів Угорщині, здобувши розгромну перемогу з рахунком 8:1. США у вирішальному для себе матчі впевнено переграли Австрію — 4:1 — і пробилися до чвертьфіналу. Швейцарія ж у поєдинку за перше місце в групі здолала Фінляндію з рахунком 4:2, вирішивши долю матчу в третьому періоді.

Чемпіонат світу-2026, груповий етап

Угорщина – Латвія 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)

США – Австрія 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Швейцарія – Фінляндія 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Турнірна таблиця

Таким чином, до плейоф із групи А вийшли Швейцарія — 21 очко, Фінляндія — 18, Латвія — 12 і США — 11. Останнє місце в групі посіла Велика Британія, яка не набрала жодного очка і залишає елітний дивізіон.

Група B

У групі B Норвегія в напруженому матчі здолала Данію в овертаймі — 4:3 — і завершила груповий етап на другому місці. Швеція обіграла Словаччину з рахунком 4:2, вигравши два останні періоди. А Канада здійснила вольову перемогу над Чехією — 3:2, вирвавши перше місце у групі після камбеку в заключній двадцятихвилинці.

Чемпіонат світу-2026, груповий етап

Норвегія – Данія 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1; 1:0)

Швеція – Словаччина 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Чехія– Канада 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Турнірна таблиця

За підсумками матчів із групи B до чвертьфіналу вийшли Канада — 20 очок, Норвегія — 15, Чехія — 13 і Швеція — 12. Італія завершила турнір на останньому місці, маючи лише 1 очко, та вибула з елітного дивізіону.

Раніше на чемпіонаті світу-2026 Норвегія шокувала Чехію.