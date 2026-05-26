Завершився груповий етап чемпіонату світу-2026. Хто вийшов до плейоф?
Підсумкові таблиці обох груп
близько 9 годин тому
У вівторок, 26 травня, завершився груповий етап чемпіонату світу-2026 з хокею. В останній ігровий день відбулися шість матчів, за підсумками яких остаточно визначилися всі учасники плейоф.
Група A
У групі А збірна Латвії не залишила шансів Угорщині, здобувши розгромну перемогу з рахунком 8:1. США у вирішальному для себе матчі впевнено переграли Австрію — 4:1 — і пробилися до чвертьфіналу. Швейцарія ж у поєдинку за перше місце в групі здолала Фінляндію з рахунком 4:2, вирішивши долю матчу в третьому періоді.
Чемпіонат світу-2026, груповий етап
Угорщина – Латвія 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)
США – Австрія 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Швейцарія – Фінляндія 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Турнірна таблиця
Таким чином, до плейоф із групи А вийшли Швейцарія — 21 очко, Фінляндія — 18, Латвія — 12 і США — 11. Останнє місце в групі посіла Велика Британія, яка не набрала жодного очка і залишає елітний дивізіон.
Група B
У групі B Норвегія в напруженому матчі здолала Данію в овертаймі — 4:3 — і завершила груповий етап на другому місці. Швеція обіграла Словаччину з рахунком 4:2, вигравши два останні періоди. А Канада здійснила вольову перемогу над Чехією — 3:2, вирвавши перше місце у групі після камбеку в заключній двадцятихвилинці.
Чемпіонат світу-2026, груповий етап
Норвегія – Данія 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1; 1:0)
Швеція – Словаччина 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Чехія– Канада 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Турнірна таблиця
За підсумками матчів із групи B до чвертьфіналу вийшли Канада — 20 очок, Норвегія — 15, Чехія — 13 і Швеція — 12. Італія завершила турнір на останньому місці, маючи лише 1 очко, та вибула з елітного дивізіону.
