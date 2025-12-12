Україна вдруге перемогла Румунію у Європейському кубку націй
13 грудня команди проведуть третій очний поєдинок
близько 1 години тому
Національна збірна України провела другий матч проти Румунії в межах Європейського кубку націй, який триває у Бухаресті.
Господарі відкрили рахунок, реалізувавши більшість після вилучення Дениса Гончаренка. Однак українці швидко відновили паритет — за синьо-жовтих відзначився Денис Жеребко.
У другому періоді Віктор Захаров вивів Україну вперед. Як виявилося, саме цей гол став вирішальним у матчі та приніс синьо-жовтим перемогу.
Європейський кубок націй
Румунія – Україна 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Шайби: 1:0 – Скачков (Хааранен, Петер – більшість), 12:56. 1:1 – Жеребко (Матусевич, Бородай), 16:45. 1:2 – Захаров (Матусевич, Волков), 27:46.
Кидки: 33:25 (8:11, 8:12, 17:2)
Штраф: 10:6 (0:2, 6:2, 4:2)
13 грудня команди проведуть третій очний поєдинок.
