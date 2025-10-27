Тренерський штаб збірної України оголосив склад на Європейський Кубок націй
У заявку потрапили 22 гравці
близько 1 години тому
Тренерський штаб національної збірної України з хокею під керівництвом Дмитра Христича, Олега Шафаренка та Ігоря Карпенка оголосив склад команди, яка візьме участь у першому турнірі Європейського Кубка націй.
Змагання стартують 3 листопада.
До складу збірної увійшли 22 гравці — 2 воротарі, 8 захисників і 12 нападників.
- Воротарі:
Едуард Захарченко (Кременчук, Україна)
Сергій Писаренко (Varese, Італія)
Резерв: Кирило Кучер (Кременчук, Україна)
- Оборонці:
Артем Гребеник (Caen, Франція)
Володимир Волков (TEBS Bratislava, Словаччина)
Олексій Дахновський (Kosice, Словаччина)
Денис Матусевич (Кременчук, Україна)
Євгеній Ратушний (Шторм, Україна)
Іван Сисак (Feltre, Італія)
Микита Полоницький, Олексій Янішевський (двоє – Сокіл, Україна)
Резерв: Віталій Андрейків (Київ Кепіталз, Латвія)
- Нападники:
Олександр Пересунько (Unia Oswiecim, Польща)
Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія)
Богдан Панасенко (Sisak, Хорватія)
Михайло Ковальчук (Sanok, Польща)
Богдан Середницький, Гліб Крівошапкін, Євгеній Абаджян (всі – Кременчук, Україна)
Віктор Захаров, Денис Бородай, Денис Жеребко, Вадим Мазур, Святослав Тимченко (всі – Сокіл, Україна)
Резерв: Ілля Крикля, Микита Сидоренко, Сергій Стецюра (всі – Шторм, Україна), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Володимир Чердак, Максим Жеребко (двоє – Сокіл, Україна), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція)
Перед початком турніру команда проведе навчально-тренувальний збір у литовському Електрені та зіграє товариський матч проти збірної Литви.
У рамках першого етапу Кубка суперниками українців стануть Литва та Румунія.
