Збірна України з хокею оголосила фінальну заявку на ЧС у Дивізіоні 1А
Турнір стартує 2 травня в польському Сосновці, до складу увійшли 23 хокеїсти
близько 2 годин тому
Тренерський штаб національної збірної України сформував фінальну заявку на чемпіонат світу в Дивізіоні 1А, який 2 травня розпочнеться у Польщі.
До складу команди увійшли 23 гравці: три воротарі, сім захисників та тринадцять нападників.
Воротарі: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom), Олег Петров (Сокіл), Олександр Левшин (Prince George Cougars).
Захисники: Ігор Мережко (Plzeň), Артем Гребеник (Caen), Денис Матусевич (Кременчук), Олексій Дахновський (Košice), Євгеній Ратушний (Сокіл), Іван Сисак (Feltre), Микола Косарев (Stavanger Oilers).
Нападники: Олександр Пересунько (Unia), Данііл Трахт (Lukko), Андрій Денискін (Toruń), Олексій Ворона (Toruń), Віталій Лялька (Кременчук), Станіслав Садовіков (Berani Zlín), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz), Віктор Захаров (Сокіл), Денис Бородай (Сокіл), Микита Олійник (Сокіл), Артем Бузоверя (Coventry Blaze).
У завершальний день перед стартом турніру тренерський штаб подякував за роботу в таборі збірної 20-річному нападнику Олексію Євтєхову.
Головний тренер Дмитро Христич перед стартом турніру зазначив, що команда не ставить очікувань, а планує виходити на лід і доводити свою готовність грою. За його словами, матч-відкриття проти господарів пройде за серйозної підтримки трибун, однак українські хокеїсти мають досвід виступів на заповнених чужих аренах і прагнуть нав’язати суперникам свою гру.
Матчі чемпіонату світу транслюватиме Суспільне.
Розклад матчів збірної України:
2 травня, Польща - Україна
3 травня, Україна - Литва
5 травня, Франція - Україна
7 травня, Україна - Казахстан
8 травня, Україна - Японія