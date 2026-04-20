Голкіпер національної збірної України та польської Полонії Богдан Дьяченко поділився очікуваннями від старту чемпіонату світу з хокею.

Воротар прокоментував майбутню зустріч із господарями турніру — Польщею та відповів на скептичні зауваження щодо готовності команди до гри в елітному дивізіоні. Слова наводить ФХУ.

Матч із поляками на старті — це буде цікаво. Очікуємо, що трибуни будуть повні, і, хоча це не наша домашня арена, така атмосфера завжди йде в плюс самій грі. Коли на стадіоні багато людей і хороший гул, це, навпаки, допомагає швидше вкотитися в турнір і набрати хід. Тож для нас це буде хороший старт.

Я не хочу багато говорити про те, зарано нам кудись чи ні. Наше завдання — просто виходити на лід і показувати свою гру. Рівень суперників на цьому чемпіонаті хороший, усі команди серйозні. А результат уже побачимо наприкінці турніру.

Також хочу запросити всіх наших уболівальників на трибуни. Ваша підтримка для нас дуже важлива, вона завжди додає сил на льоду. Приходьте на матчі чемпіонату світу, вболівайте за збірну, а ми зі свого боку будемо намагатися показати свій найкращий хокей.