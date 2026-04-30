Олександр Сукманський

30 квітня національна збірна України проводить фінальний день навчально-тренувального збору в польському Битомі. Уже 1 травня команда вирушить до Сосновця, де 2 травня стартує чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А.

За повідомленням офіційного сайту Федерації хокею України, після завершення цього етапу підготовки тренерський штаб подякував за роботу на зборі сімом гравцям. Команду залишили воротар Сергій Писаренко, захисники Володимир Волков, Гліб Петров і Іван Кородюк, а також нападники Богдан Панасенко, Михайло Сімчук та Ілля Шибінський.

Таким чином у розпорядженні головного тренера Дмитра Христича залишаються 24 хокеїсти.

Воротарі:

Богдан Дьяченко (Полонія, Польща)

Олег Петров (Сокіл, Україна)

Олександр Левшин (Прінс Джордж Когуарс, Канада)

Захисники:

Ігор Мережко (Плзень, Чехія)

Артем Гребеник (Каєн, Франція)

Денис Матусевич (Кременчук, Україна)

Олексій Дахновський (Кошице, Словаччина)

Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна)

Іван Сисак (Фельтре, Італія)

Микола Косарев (Ставангер, Норвегія)

Нападники:

Олександр Пересунько (Унія, Польща)

Данііл Трахт (Лукко, Фінляндія)

Андрій Денискін (Торунь, Польща)

Олексій Ворона (Торунь, Польща)

Віталій Лялька (Кременчук, Україна)

Станіслав Садовіков (Злін, Чехія)

Іларіон Купріянов (Їглава, Чехія)

Євген Фадєєв (Снекпойнт Ітерс Лімбург, Нідерланди)

Фелікс Морозов (Морзін-Авор'я, Франція)

Віктор Захаров (Сокіл, Україна)

Денис Бородай (Сокіл, Україна)

Микита Олійник (Сокіл, Україна)

Артем Бузоверя (Ковентрі Блейз, Велика Британія)

Олексій Євтєхов (Пардубіце B, Чехія)

Остаточну заявку на чемпіонат світу сформують 1 травня – до неї увійдуть 23 хокеїсти.

Перший матч на турнірі збірна України проведе 2 травня проти господарів змагань – команди Польщі.