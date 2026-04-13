Став відомий розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А
Першу гру синьо-жовті проведуть 2 травня проти Польщі
близько 2 годин тому
Оприлюднено офіційний графік поєдинків національної збірної України з хокею на майбутньому чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А.
Синьо-жовті проведуть на турнірі п’ять матчів. Суперниками підопічних Дмитра Христича у боротьбі за вихід до елітного дивізіону стануть Польща, Литва, Франція, Казахстан та Японія.
Повний розклад ігор збірної України (київський час)
2 травня (20:30) — Польща — Україна
3 травня (17:00) — Україна — Литва
5 травня (17:00) — Франція — Україна
7 травня (17:00) — Україна — Казахстан
8 травня (17:00) — Україна — Японія
Турнір прийматиме польське місто Сосновець з 2 по 8 травня.
Збірна України з хокею оголосила склад на вирішальний збір перед чемпіонатом світу у Дивізіоні 1А.
Поділитись