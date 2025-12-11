Збірна України зазнала розгромної поразки на чемпіонаті світу-2025 U20
«Синьо-жовті» пропустили 9 шайб від австрійців
36 хвилин тому
Збірна України U20 зазнала поразки від Австрії у четвертому турі чемпіонату світу-2025 у Дивізіоні IA 2:9.
Українці після невдалого старту (0:3) зуміли перевернути хід першого періоду, закинувши австрійцям 2 шайби до завершення 20-хвилинки. Щоправда, далі гра на зустрічних фронтах вже не йшла – у другому періоді «синьо-жовті» пропустили 4 шайби, так ще і Марко Миронов отримав штраф 5+20 за поштовх суперника ключкою на борт.
Чемпіонат світу-2026 U20. 4-й тур
Австрія – Україна 9:2 (4:2, 4:0, 1:0)
Шайби:
1:0 – Гессон (Обергаузер, Бос), 02:08
2:0 – Гессон (Вашніг, Шнабль), 10:12
3:0 – Коларік (Зеленов В., Зеленов І.), 10:52
3:1 – Косарев (Гапоненко), Б 13:36
3:2 – Скороход (Воротеляк, Куліков), 13:45
4:2 – Вашніг (Шнабль, Ньюманн), 15:55
5:2 – Ньюманн (Хутцингер, Рейнер), Б 21:25
6:2 – Хутцингер (Зеленов В., Рейнер), Б 25:14
7:2 – Зеленов В. (Ньюманн, Хутцингер), Б 29:13
8:2 – Коларік (Зеленов В., Бос), 36:06
9:2 – Коларік (Гессон, Ошган), Б 50:59
13 грудня збірна України завершить виступ на турнірі грою з Францією, яка буде за збереження прописки у Дивізіоні IA.