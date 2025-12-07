Україна U20 в овертаймі обіграла Казахстан на старті ЧС-2026
Кураєв приніс перемогу «синьо-жовтим»
13 хвилин тому
Збірна України U20 успішно стартувала на чемпіонаті світу в Дивізіоні IA, обігравши в овертаймі Казахстан. Турнір проходить у словенському Бледі.
Казахстан повів у рахунку після того, як «синьо-жовті» припустилися помилки в обороні — відзначився Корнєй Корнєєв.
У третьому періоді підопічні Срюбка додали темпу й зрівняли рахунок — Нікіта Куліков точним кидком реалізував більшість.
Розв’язка настала вже в овертаймі: вирішальну шайбу закинув Данило Кураєв, принісши Україні перемогу.
Чемпіонат світу в Дивізіоні 1A (U20)
Україна – Казахстан – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Шайби: 0:1 – Корнєєв (Кажибеков, Імашев), 06:52, 1:1 – Куліков (Косарев, Шибінський), 41:55, 2:1 – Кураєв (Гапоненко, Стасюк), 62:33
Наступний матч наша команда проведе 8 грудня проти однолітків з Норвегії. Початок – о 17:00 за Києвом.
