Збірна України U20 поступилася Словенії на чемпіонаті світу з хокею
Наступний матч синьо-жовті проведуть 11 грудня проти Австрії
24 хвилини тому
Збірна України U20 зазнала поразки у третьому турі чемпіонату світу у дивізіоні IA. Синьо-жовті у словенському Бледі поступилися господарям турніру — збірній Словенії — 3:4.
Українці під кінець першого періоду пропустили шайбу. У другій 20-хвилинці Ілля Шибінський зрівняв рахунок, а Микола Косарєв вивів Україну вперед. Однак словенці швидко відповіли шайбою у більшості.
На початку третього періоду Шибінський вдруге вивів синьо-жовтих вперед, але в кінцівці матчу господарі вирвали перемогу: Племель зрівняв рахунок, а Біжяк закинув переможну шайбу.
Чемпіонат світу в Дивізіоні 1A (U20)
Україна – Словенія 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Шайби: 0:1 – Берк, 17:40. 1:1 – Шибінський (Воротеляк), 23:27. 1:2 – Косарев (Гапоненко, Шибінський – більшість 5х3), 31:48. 2:2 – Шпарі Лебен (Петрович, Голічич – більшість). 34:08. 3:2 – Шибінський (Євтєхов, Яловий), 41:04. 3:3 – Хробат Племель (Шпарі Лебен), 56:25. 3:4 – Біжяк (Млакар), 58:03
Наступний матч збірної України відбудеться 11 грудня проти Австрії.
