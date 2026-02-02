Стало відомо, хто з дзюдоїстів представлятиме Україну на Paris Grand Slam 2026
Змагання пройдуть з 7 по 8 лютого
22 хвилини тому
Фото: ijf
З 7 по 8 лютого у Парижі відбудеться престижний турнір Paris Grand Slam 2026. Україну на змаганнях представлятимуть восьмеро дзюдоїстів:
Дільшот Халматов – до 60 кг
Саїд-Магомед Халідов – до 73 кг
Владислав Колобов та Михайло Свідрак – до 81 кг
Антон Савицький та Олексій Єршов – до 100 кг
Євгеній Балєвський – понад 100 кг
Юлія Курченко – до 78 кг
Єршов – срібний призер Гран-прі Загреба.