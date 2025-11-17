Володимир Кириченко

У Загребі (Хорватія) відбувся черговий етап Світовоії серії Гран-прі (Grand Prix) з дзюдо.

У фінальний день змагань на п’єдестал пошани піднявся українець Олексій Єршов, який здобув срібну медаль у ваговій категорії до 100 кг.

На шляху до фіналу Єршов переміг суперників з Великої Британії, Угорщини, Румунії та Сербії, але у вирішальному поєдинку поступився представнику Іспанії дворазовому чемпіону світу Ніколозу Шеразадішвілі.

Наступним стартом для дзюдоїстів стане етап серії Grand Slam, що проходитиме 28-30 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ).

Нагадаємо, збірна України здобула бронзу командного турніру Євро U23 з дзюдо.