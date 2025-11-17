Єршов – срібний призер Гран-прі Загреба
Українець у фіналі турніру програв дворазовому чемпіону світу
32 хвилини тому
Єршов та Шеразадішвілі / Фото - IJF
У Загребі (Хорватія) відбувся черговий етап Світовоії серії Гран-прі (Grand Prix) з дзюдо.
У фінальний день змагань на п’єдестал пошани піднявся українець Олексій Єршов, який здобув срібну медаль у ваговій категорії до 100 кг.
На шляху до фіналу Єршов переміг суперників з Великої Британії, Угорщини, Румунії та Сербії, але у вирішальному поєдинку поступився представнику Іспанії дворазовому чемпіону світу Ніколозу Шеразадішвілі.
Наступним стартом для дзюдоїстів стане етап серії Grand Slam, що проходитиме 28-30 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ).
Нагадаємо, збірна України здобула бронзу командного турніру Євро U23 з дзюдо.
