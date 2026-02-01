Олег Гончар

Сербський тенісист Новак Джокович (ATP 4) прокоментував поразку від першої ракетки світу Карлос Алькарас у фіналі Australian Open. Після матчу Джокович звернувся до суперника з теплими словами, назвавши його шлях на турнірі історичним і легендарним.

Серб відзначив не лише рівень гри Алькараса, а й роботу всієї його команди, підкресливши, що успіх іспанця є результатом спільних зусиль. Джокович також зауважив, що попри різницю у віці, він упевнений у нових зустрічах із Алькарасом у найближчі роки.

«Вітаю, Карлосе. Ти провів фантастичний турнір і два справді неймовірні тижні. Окремі вітання твоєму тренеру, родині та всій команді. Те, що ти зробив, уже можна назвати історичним і легендарним. Бажаю тобі успіхів у подальшій кар’єрі. Ти ще дуже молодий, попереду в тебе багато часу — так само, як і в мене. Упевнений, що протягом наступних десяти років ми ще не раз зустрінемося на корті». Новак Джокович

Фінальний матч завершився перемогою іспанця у чотирьох сетах. У 22 роки Алькарас став наймолодшим тенісистом в історії, який зібрав кар’єрний Grand Slam, вигравши всі чотири турніри цієї серії.

Для 38-річного Джоковича ця поразка стала особливою, оскільки раніше він виграв усі десять фіналів Australian Open, у яких брав участь. Вперше за кар’єру серб поступився у вирішальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії.