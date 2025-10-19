Свідрак – бронзовий призер Гран-прі в Гвадалахарі
Українець у малому фіналі здолав призера чемпіонатів світу та Європи
близько 1 години тому
Михайло Свідрак / Фото - IJF
Український дзюдоїст Михайло Свідрак здобув бронзову медаль на Гран-прі в Гвадалахарі (Мексика).
У ваговій категорії до 81 кг в бронзовому поєдинку Михайло в голден-скорі здолав бронзового призера чемпіонатів світу та Європи Зеліма Цкаєва з Азербайджану.
Золото у цій категорії здобув азербайджанець Вусал Галандарзаде, який у фіналі виграв сутичку у фіна Еету Іханамякі.
