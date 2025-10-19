Володимир Кириченко

Український дзюдоїст Михайло Свідрак здобув бронзову медаль на Гран-прі в Гвадалахарі (Мексика).

У ваговій категорії до 81 кг в бронзовому поєдинку Михайло в голден-скорі здолав бронзового призера чемпіонатів світу та Європи Зеліма Цкаєва з Азербайджану.

Золото у цій категорії здобув азербайджанець Вусал Галандарзаде, який у фіналі виграв сутичку у фіна Еету Іханамякі.

Нагадаємо, Євгеній Балєвський став бронзовим призером на етапі Гран-прі в Лімі.