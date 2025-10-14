Балєвський став бронзовим призером на етапі Гран-прі в Лімі
Українець здолав чемпіона Європи-2023 серед молоді Мартті Пуумаляйнена
Український дзюдоїст Євгеній Балєвський завоював бронзову медаль на етапі Гран-прі з дзюдо Лімі (Перу).
У поєдинку за нагороду українець здолав чемпіона Європи-2023 серед молоді Мартті Пуумаляйнена з Фінляндії.
Євгеній завершив сутичку достроково на четвертій хвилині, виконавши іппон.
Для Балєвського ця нагорода стала другою на рівні Гран-прі у сезоні 2025 року та третьою в кар’єрі.
