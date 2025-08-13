Олег Гончар

Український каратист Різван Талібов здобув золоту медаль у ваговій категорії понад 84 кг на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (Китай), попри перелом руки у фінальному поєдинку. Про це повідомила Українська федерація карате.

27-річний спортсмен у фіналі переміг хорвата Анджело Квесича, срібного призера турніру. Для Талібова це перша нагорода Всесвітніх ігор у кар’єрі.

Талібов розповів, що травму отримав за 30 секунд до кінця бою, але, ймовірно, перелом стався раніше.

«Я не помітив одразу. Просто в якийсь момент побачив, що рука зламана, подивився на неї (це видно на відео) і продовжив битися». Різван Талібов

Різван зазначив, що не було «драматичної історії», але його стійкість дозволила здобути перемогу.

