Денис Сєдашов

Під час нічної атаки на Київ загинув 6-річний каратист Матвій Марченко внаслідок влучання російської ракети у багатоповерховий житловий будинок.

Матвій тренувався у столичному клубі Сен-Бін. Його наставник Ігор Єфименко згадує хлопчика як цілеспрямованого і надзвичайно свідомого для свого віку спортсмена.

Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: «Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях». Ігор Єфименко

У Києві 1 серпня оголошено День жалоби в пам’ять про жертв нічної масованої атаки з боку російської федерації.

Унаслідок ракетно-дронового обстрілу в столиці загинули понад 10 людей, ще понад 130 — зазнали поранень.

Олександр Усик емоційно висловився про війну з росією.