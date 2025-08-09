Талібов — чемпіон Всесвітніх ігор-2025
Для синьо-жовтих це друга медаль найвищого ґатунку на цих змаганнях
близько 2 годин тому
Український каратист Ризван Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 у Ченду.
У вирішальному поєдинку вагової категорії понад 84 кг він упевнено переміг хорвата Анджело Квесіча з рахунком 4:0.
Це золото стало другим для збірної України та четвертою медаллю на Іграх.
Для українського карате ця нагорода — вже друга. Напередодні Анжеліка Терлюга виборола срібло у вазі до 55 кг.