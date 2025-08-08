Терлюга гарантувала Україні першу медаль на Всесвітніх іграх
Анжеліка вийшла до фіналу змагань з карате
близько 1 години тому
Фото: НОК України
Віцечемпіонка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга пробилася до фіналу Всесвітніх ігор-2025.
Україна у групі поступилася представниці Чилі Валентіни Іваніни Торо Менесус (0:5) та перемогла туркеню Тубу Якан (4:0). У півфіналі змагань Терлюга спочатку поступилася китаянці Ючун Вей (1:9), але після протести результат був змінений на 4:3 на користь українки. У фіналі змагань Анжеліка зустрінеться з представницею Німеччини Міею Бітш.
