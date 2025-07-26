Олександр Усик емоційно висловився про війну з росією
Українець вважає, що у кремлі сидять хворі люди
близько 2 годин тому
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв’ю для боксерського YouTube-каналу британського видання Daily Mail розповів про непросту розмову з власними дітьми після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Це було важко. Мої діти запитали мене: «Чому? Чому він хоче нас убити?» І в той момент у мене не було відповіді. А тепер я знаю — тому що вони хворі. Просто хворі. Він хоче вбивати, хоче захоплювати, не дає іншим жити й розвиватися.
Нагадаємо, Усик з перших днів вторгнення активно підтримує ЗСУ та волонтерить.
Усик — №1 у світі за версією Сауля Альвареса.
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