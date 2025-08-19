Олег Гончар

Засновник і CEO Complexity Gaming Джейсон Лейк у відеозверненні оголосив про припинення участі організації в дисципліні Counter-Strike 2 через економічні труднощі.

За його словами, 2025 рік виявився складним для організації, оскільки не вдалося забезпечити достатній дохід для підтримки команди рівня tier-1. Лейк зазначив, що попри всі зусилля знайти інвестиції, економічна ситуація не дозволила продовжити.

«Ми перепробували все, перевернули кожен камінь, але це неймовірно складний час. Ми не змогли отримати достатньо доходів, щоб підтримувати команду». Джейсон Лейк

Лейк подякував фанатам, гравцям, зокрема менеджеру Грему, та персоналу за підтримку та професіоналізм. Він підкреслив, що рішення було важким, але необхідним, і наразі організація не планує повертатися до CS2, доки економічні проблеми не будуть вирішені.

«Це не щасливий день, але так іноді буває. Я відчуваю, що в певній мірі підвів вас, і за це вибачаюся». Джейсон Лейк

Complexity завершує свою 22-річну історію в Counter-Strike, яка почалася ще в 2003 році з CS 1.6.

Також організація підтвердила, що заплановані турніри NA Revival Series на 2026 рік відбудуться, як і було анонсовано, щоб підтримати ком’юніті.

Очікується, що четверо гравців команди та українець KVEM стануть гравцями Passion UA, власник якої Олександр Зінченко розпустив український склад. Тепер команда буде вважатися не європейською, а американською, що полегшить завдання потрапити на мейджор.