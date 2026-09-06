MOUZ поступилися Team Spirit у фіналі BLAST Open Porto 2026
Переможець отримав 250 тисяч доларів
Команда Team Spirit здобула перемогу на турнірі BLAST Open Porto 2026 з Counter-Strike 2.
У гранд-фіналі Spirit здолали MOUZ із рахунком 3:1. Для колективу це третій трофей у 2026 році та другий поспіль.
За перемогу на турнірі Team Spirit отримали 250 тисяч доларів призових. Фіналісти MOUZ заробили 160 тисяч доларів.
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