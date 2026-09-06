Український форвард вийшов на заміну на 66-й хвилині та зумів відзначитися у компенсований час. Його гол дозволив Болоньї уникнути поразки та здобути перше очко в новому сезоні чемпіонату Італії.

У третьому турі Серії А Болонья на власному полі зіграла внічию із Сассуоло. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, а головним героєм господарів став нападник збірної України Артем Довбик.

Цей м’яч став для Довбика дебютним у складі Болоньї. Українець приєднався до команди на правах оренди з Роми цього літа.

До зустрічі із Сассуоло Болонья програла обидва стартові матчі чемпіонату. Нічия на власному полі допомогла команді залишити зону вильоту та покращити турнірне становище. Наразі команда українця посідає 15-е місце в турнірній таблиці Серії А з одним очком.

У наступному турі на Болонью на виїзді проти Наполі. Поєдинок відбудеться 13 вересня, початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.

Серія А, 3-й тур

Болонья – Сассуоло – 2:2

Голи: Пікколі, 50, Довбик, 90+1 – Дойг, 19, Аджич, 56.