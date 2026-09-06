Довбик врятував Болонью від поразки. Українець забив дебютний гол за нову команду
Форвард відзначився у компенсований час
У третьому турі Серії А Болонья на власному полі зіграла внічию із Сассуоло. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, а головним героєм господарів став нападник збірної України Артем Довбик.
Український форвард вийшов на заміну на 66-й хвилині та зумів відзначитися у компенсований час. Його гол дозволив Болоньї уникнути поразки та здобути перше очко в новому сезоні чемпіонату Італії.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Цей м’яч став для Довбика дебютним у складі Болоньї. Українець приєднався до команди на правах оренди з Роми цього літа.
До зустрічі із Сассуоло Болонья програла обидва стартові матчі чемпіонату. Нічия на власному полі допомогла команді залишити зону вильоту та покращити турнірне становище. Наразі команда українця посідає 15-е місце в турнірній таблиці Серії А з одним очком.
У наступному турі на Болонью на виїзді проти Наполі. Поєдинок відбудеться 13 вересня, початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.
Серія А, 3-й тур
Болонья – Сассуоло – 2:2
Голи: Пікколі, 50, Довбик, 90+1 – Дойг, 19, Аджич, 56.