Попередній лідер чемпіонату Карпати поступилися Шахтарю в очному матчі з рахунком 1:2. Полісся скористалося цим результатом та у своєму поєдинку розгромило Кудрівку – 5:1.

Полісся та Шахтар ділять лідерство в Українській Прем'єр-лізі за підсумками п'ятого туру.

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Найбільшу перемогу п'ятого туру здобув Харків, який на своєму полі розтрощив Оболонь з рахунком 5:0. Ще п'ять матчів туру завершилися нічиїми. Зокрема, переможця не визначили Динамо та ЛНЗ, які зіграли 0:0.

Після п'яти турів Полісся та Шахтар мають по 12 очок. Житомирська команда посідає перше місце завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів – 13:5 проти 10:4 у Шахтаря.