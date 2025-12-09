Олег Гончар

Український кіберспортсмен команди BC.Game Олександр s1mple Костилєв в Telegram спростував інформацію про нібито зарплату в 50 тисяч доларів у NAVI.

«Зарплати 50 тисяч у NAVI в мене ніколи не було, не знаю, звідки така фейк інфа. Менше, бро». s1mple

У липні 2025-го року s1mple залишив NAVI після дев'яти років, де тричі став найкращим гравцем світу та здобув 21 медаль MVP.

У жовтні 2023-го він перейшов в інактив, з вересня до листопада 2024-го грав за Team Falcons на оренді, а також за FaZe на турнірах IEM Dallas 2025 та BLAST.tv Austin Major 2025.

З 28 липня 2025-го він виступає за BC.Game, де не пробився на мейджор.

Нагадаємо, s1mple став найоплачуванішим гравцем CS2.