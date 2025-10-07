NAVI перемогли HOTU, Inner Circle програли FaZe на ESL Pro League
Команда Михайла Кейна поїхала додому
близько 1 години тому
7 жовтня відбувся четвертий ігровий день групового раунду ESL Pro League Season 22. У сітці 1-2 виступили українські організації NAVI та Inner Circle.
Natus Vincere здолали російську HOTU з рахунком 2:0 (13:7, 13:9). В останній грі на цій стадії вони протистоятимуть The Mongolz.
NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.
HOTU: n0rb3r7, mizu, frontales, dukefissura, kade0.
Inner Circle програли FaZe Clan з рахунком 0:2 (7:13, 9:13) та покинули турнір.
FaZe: karrigan, rain, frozen, broky, Twistzz. Inner Circle: onic, Dawy, Flierax, nifee, cairne.
Нагадаємо, на StarLadder Budapest Major 2025 серед 32 команд буде рекордне представництво українців.
