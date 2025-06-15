NAVI вийшли до плей-оф Austin Major 2025 після дуже важкої перемоги над G2
Український колектив вийшов із групи з трьома перемогами
26 хвилин тому
В Остіні, США українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу над G2 Esports із рахунком 2:1 (13:10 Mirage, 9:13 Anubis, 19:16 Inferno) у груповому етапі BLAST.tv Austin Major 2025.
На третій стадії NAVI мають три перемоги та одну поразку, що виводить їх в плей-оф турніру.
NAVI розпочали турнір із перемог над Nemiga (13:7) і 3DMAX (16:14), але зазнали поразки від Team Spirit (0:2).
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