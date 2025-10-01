Олег Гончар

Російський букмекер BetBoom став спонсором бразильської кіберспортивної організації FURIA.

Анонс партнерства опубліковано на офіційних ресурсах команди, яка лідирує в світових рейтингах.

«Історія FURIA — це історія мужності та сміливих рішень, і трохи удачі ніколи не завадить. Ми дійшли до цього моменту, беручи на себе ризики, і продовжуємо писати нові розділи разом із новим партнером. Це не для всіх. Це для дорослих. І тільки для розваги».

Зазначимо, що одним із аналітиків команди є казах Айдин «KrizzeN» Турлибеков, який нещодавно отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

Нагадаємо, склад української команди TNL з Кейном викупила польська організація Слобоженка.