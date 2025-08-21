Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) спробує себе в новому виді єдиноборств. Про перехід українця до К-1 він особисто повідомив у соцмережах разом із президентом Всеукраїнської федерації К-1 Ахмадом Ахмедовим.

Прийняли рішення себе здивувати, ну, і крок вперед. Так що, К-1, зустрічай. Денис Берінчик

Берінчик втратив титул WBO у лютому 2025 року, програвши нокаутом у четвертому раунді американцеві Кейшону Девісу.

Вечір боксу Берінчик – Кішон – найрейтинговіше шоу Top Rank у 2025 році.