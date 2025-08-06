Вечір боксу Берінчик – Кішон – найрейтинговіше шоу Top Rank у 2025 році
Неочікувані цифри
близько 2 годин тому
Brunch Boxing опублікував рейтинг трансляцій шоу Top Rank на ESPN у 2025 році.
Найбільша кількість глядачів переглянула поєдинок колишнього чемпіона світу у легкій вазі українця Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) проти американця Кішона Девіса (13-0, 9 КО).
Рейтинг вечорів боксу від Top Rank на ESPN за кількістю глядачів у 2025 році:
1. Денис Берінчик проти Кейшона Девіса: 559 000 глядачів
2. Абдулла Мейсон проти Джеремії Накатіли: 538 000 глядачів
3. Наоя Іноуе проти Рамона Карденаса: 537 000 глядачів
4. Ксандер Заяс проти Хорхе Гарсії: 527 000 глядачів
5. Мікаела Маєр проти Сенді Раян 2: 474 000 глядачів
6. Емануель Наваррете проти Чарлі Суареса: 342 000 глядачів
Нагадаємо, Берінчик хоче битися на голих кулаках на турнірі BKFC за $15 млн.