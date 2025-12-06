Мандзій здобув бронзу на етапі Кубку Націй у Німеччині
Тріуфатором змагань став Девід Несслер
близько 1 години тому
Українець Андрій Мандзій виборов бронзову медаль на етапі Кубка Націй з санного спорту, який відбувся у німецькому Вінтерберзі.
У чоловічому одиночному заїзді Андрій Мандзій фінішував із часом 51.646 секунди, відставши від переможця Девіда Несслера лише на 0.244 секунди. Срібло здобув румунський санкар Валентін Крету.
FIL допустила шістьох російських атлетів під нейтральним прапором до відбору на Олімпіаду-2026.
