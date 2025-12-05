Денис Сєдашов

Стрибунка у воду Софія Лискун, яка змінила українське громадянство на російське може потрапити під санкції України. Про це в ексклюзивному коментарі XSPORT.ua повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Василь Мокан.

За його словами, українське законодавство передбачає можливість застосування санкцій до іноземних громадян, а після зміни громадянства Лискун саме такою особою і вважається.

Санкції запроваджуються щодо юридичних та фізичних осіб іноземних держав. У випадку Софії Лискун, яка свідомо змінила громадянство, держава може застосовувати до неї механізми. Василь Мокан

Він також повідомив, що на базі комітету діє робоча група під керівництвом Ольги Саладухи, яка разом із журналістами, РНБО та СБУ відстежує випадки пропагандистських дій з боку спортсменів з росії та білорусі.

Оскільки наша колишня громадянка перейшла на бік агресора, а її крок, найімовірніше, буде використаний у російській пропаганді, тож у разі появи таких матеріалів ми ініціюватимемо накладення санкцій. Це — державна зрада. Василь Мокан

Мокан підтвердив, що Лискун вже позбавили всіх спортивних звань і нагород, отриманих під українським прапором.

Це логічне рішення. Уся спортивна спільнота — шокована. Після таких досягнень зрадити державу, яка дала тобі можливості, та ще й перейти на бік країни, що вбила тисячі наших громадян і продовжує агресію… Це не має жодного виправдання Василь Мокан

