Олег Гончар

Український санкар Андрій Мандзій в коментарі для "Суспільне Спорт" поділився емоціями після оновлення національного рекорду на Олімпіаді-2026.

За словами Мандзія, під час заїздів він не орієнтувався на рекордні показники та дізнався про досягнення вже після фінішу.

Мандзій зазначив, що попередні Олімпійські ігри складалися для нього значно важче.

«Навіть, чесно кажучи, не слідкував за рекордами. Приємно. Приємно, тому що попередні Олімпіади ризикував максимально і не виходило. Не виходило проїхати, хоча був в тих заїздах, коли фінішував, був хороший час. І навіть тоді ще, давніше, там в в вісімнадцятому чи в двадцять другому році міг бути такий схожий рекорд. На жаль, не вдавалося показати такий час. Зараз, в принципі, вдалося, але це не край можливостей. Я відчуваю, що ще дуже багато сил і можна покращити результат». Андрія Мандзій

Нагадаємо, Мандзій став 12-м на Олімпійських іграх-2026, а Антон Дукач 16-м.