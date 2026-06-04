Сергій Разумовський

У Братиславі завершився XXVII чемпіонат Європи з мініфутболу. У фінальному матчі збірна України зустрілася з чинним чемпіоном світу Азербайджаном і поступилася з рахунком 0:2.

Попри поразку у вирішальному поєдинку, українська команда досягла історичного результату. Синьо-жовті вперше в історії стали срібними призерами континентальної першості з мініфутболу.

Фінал проти Азербайджану став для збірної України завершенням успішного турнірного шляху. Команда впевнено пройшла попередні етапи та дісталася вирішального матчу, де зіграла проти одного з найсильніших суперників у світовому мініфутболі.

У півфіналі українці провели один із найяскравіших матчів турніру, розгромивши збірну Угорщини з рахунком 5:1. Ця перемога дозволила Україні вперше пробитися до фіналу чемпіонату Європи та гарантувати собі історичну медаль.

Азербайджан, своєю чергою, вийшов до фіналу після напруженого протистояння із Сербією. Основний час півфінального матчу завершився внічию 1:1, а в серії пенальті азербайджанська команда виявилася сильнішою — 3:1.

Таким чином, збірна України завершила Євро-2026 з мініфутболу на другому місці. Срібні нагороди стали найкращим результатом національної команди на континентальних першостях.

Хто грав за збірну України з мініфутболу на Євро-2026

Воротарі: Ярослав Морикишка, Мирослав Магурський.

Польові гравці: Андрій Заграничний, Андрій Ковальчук, Станіслав Гнатковський, Михайло Грицина, Вадим Іванов, Дмитро Сорокін, Нікіта Сініцин, Дмитро Клочко, Сергій Лапа, Андрій Цопа, Ігор Тихненко, Олександр Колесников, Денис Бланк, Олександр Тарасюк, Артем Сохацький.