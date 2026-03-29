Адесанья зазнав четвертої поразки поспіль в UFC, на цей раз Ісраель програв Пайферу
Рефері зупинив поєдинок у 2-му раунді
В ніч на 29 березня у Сіетлі відбувся турнір UFC Fight Night 271, головною подією якого став поєдинок між колишнім чемпіоном ліги новозеландцем Ісраелем Адесаньєю (24-6) та американцем Джо Пайфером (16-3).
Перемогу у ньому здобув 29-річний американець завдяки технічному нокауту у 2-му раунді – Пайфер перевів суперника у бек-маунт та почав засипати його ударами по голові, через що рефері був вимушений зупинити бій.
Для Джо це четверта перемога поспіль, а для Ісраеля – четверта поразка поспіль.
Ще раніше Адесанья програв Нассурдіну Імавову, Дрікусу дю Плессі та Шону Стрікленду.
