Володимир Кириченко

В ніч на 29 березня у Сіетлі відбувся турнір UFC Fight Night 271, головною подією якого став поєдинок між колишнім чемпіоном ліги новозеландцем Ісраелем Адесаньєю (24-6) та американцем Джо Пайфером (16-3).

Перемогу у ньому здобув 29-річний американець завдяки технічному нокауту у 2-му раунді – Пайфер перевів суперника у бек-маунт та почав засипати його ударами по голові, через що рефері був вимушений зупинити бій.

Joe Pyfer KO's Israel Adesanya , Izzy Looked Terriefied — CornerKaos (@CornerKaos) March 29, 2026

Для Джо це четверта перемога поспіль, а для Ісраеля – четверта поразка поспіль.

Ще раніше Адесанья програв Нассурдіну Імавову, Дрікусу дю Плессі та Шону Стрікленду.

