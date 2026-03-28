Стало відомо, де, коли і з ким Амосов проведе наступний бій в UFC
На українця чекає другий поєдинок в найсильнішій лізі світу
близько 3 годин тому
Ярослав Амосов / Фото - ВВС
Український боєць UFC Ярослав Амосов (29-1) проведе наступний бій проти Хоеля Альвареса (23-3). Про це повідомив журналіст Альваро Кольменеро.
Подинок відбудеться 9 травня на UFC 328 у Ньюарку.
В попередньому бою 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73 Ярослав переміг американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у 1-му раунді.
Раніше Ярослав назвав плани на 2026 рік у UFC – націлений на колишнього чемпіона.
Нагадаємо, Амосов планує виступати в двох вагових категоріях.
