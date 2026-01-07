Олег Гончар

Український боєць UFC Ярослав Амосов (29-1) планує провести два, а за бажанням три поєдинки у 2026 році. Про це він заявив у інтерв'ю LB.ua.

Уроженець Ірпеня готовий тримати себе у формі, щоб бути готовим битися у березні. Основною категорією для нього є напівсередня (77 кг), але за потреби може вийти і в середню (84 кг), адже його природна вага — 90-92 кг.

Напевно, так, але є різні думки. Якщо буде потрібно вийти на заміну, наприклад, то я буду готовий битися і у 84 кг. Моя природна вага — 90–92 кг. Я можу і 77 кг зробити, і 84 — це не проблема. Ярослав Амосов

Амосов дебютував в UFC у грудні, задушивши Ніла Магні в першому раунді.