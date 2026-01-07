Олег Шумейко

Боєць напівсереднього дивізіону UFC Ярослав Амосов (29-1) розповів в інтерв’ю lb.ua про свій шлях до найпрестижнішого промоушену у світі:

Це була дуже довга історія, дуже довгий шлях. Не скажу, що це історія, яка триває після Bellator, ні! Я все життя йшов до того, щоб дебютувати в UFC. Я хотів туди зайти саме так, як зайшов. Маю на увазі, що прийшов туди вже з ім’ям, з титулом. Саме підписання контракту було справді довгим. Я думав, що от зараз проведу останній бій у Bellator (17 листопада 2023 року) і швиденько мене підпише UFC, але, як ми бачимо, дебютував я тільки зараз. Це довгий процес, дуже багато підводних каменів, але ця індустрія так працює.

Що відчували, коли підписали-таки контракт?

Кайф! Не можу сказати, що це щось зовсім інше. Це все одно поєдинки, до яких ти максимально відповідально готуєшся. Бій відбувається так само, так само все проходить у клітці… Однак усе одно відчуття інші. Уявляєте, твоє ім’я оголошує Брюс Баффер (американський конферансьє поєдинків ММА). Мені здається, що кожен боєць ММА хоче відчути, як він оголошує саме його ім’я. Коли він мене оголошував, хотілося просто обійняти його (сміється).

Поділіться, будь ласка, подробицями контракту з UFC. Яка кількість боїв передбачена?

Так, я підписався на довічне рабство (сміється), але хотів до цього прийти. Наступне питання.

