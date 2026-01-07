Амосов – про дебют у UFC: «Трохи стримував себе, не хотів гарячкувати»
Ярослав зізнався, що хотів відчути атмосферу, через що не виростав всі шанси
близько 2 годин тому
Боєць напівсереднього дивізіону Ярослав Амосов (29-1) висловився в інтерв’ю lb.ua про перший поєдинок у UFC:
Зрозуміло, що я хотів зробити це швидко й красиво. Вийшло так, як вийшло. Я готувався на повний бій. У цього бійця є така фішка, що він може програвати два раунди, а в третьому включитися й виграти. Я був до цього готовий, але розумів, що маю переїхати його. Тепер стосовно самого бою. Першого разу, коли я притиснув його під сітку, багато хто подумав, що це він так захистився. Насправді я його відпустив… Подумав, що це перший раунд, хотілося відчути бій, атмосферу, зрозуміти, що і як. Загалом бій проходив нормально, я все бачив, усе відчував. Я навіть сказав би, що трохи стримував себе, не хотів гарячкувати.
Амосов висловився про порівняння виходу в октагон з війною.
