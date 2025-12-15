Амосов – про дебют в UFC: «За перемогами стоїть велика команда і велика підтримка»
Зірка українського ММА розпочав свій шлях до титулу ліги
6 хвилин тому
Ярослав Амосов / Фото - ВВС
Український боєць напівсереднього дивізіону UFC Ярослав Амосов (29-1) подякував своїй команді після перемоги у дебютному поєдинку в американській лізі.
«За перемогами стоїть велика команда і велика підтримка. Всім дякую, разом ми сила.
Далі буде».
Нагадаємо, на турнірі UFC on ESPN 73 Ярослав провів бій проти американця Ніла Магні та переміг задушливим прийомом у 1-му раунді.
