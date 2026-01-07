Амосов назвав плани на 2026 рік у UFC – націлений на колишнього чемпіона
Ярослав хоче за рік провести 3 поєдинки
29 хвилин тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон Bellator Ярослав Амосов (29-1) в інтерв’ю lb.ua назвав плани у UFC на 2026 рік:
Я хотів би провести три бої, але думаю, що буде два. Коли це буде? Зараз Леон Едвардс (ексчемпіон UFC) щось за Лондон каже… Я відповів, що готовий. Не впевнений, що цей поєдинок відбудеться. Поки тиша. Я приїхав додому, подумав, що було б добре з ним десь у березні зустрітися. Хоча не дуже люблю фактично одразу після поєдинку починати все спочатку. Спробувати можна. Якби була дата, то тримав би себе вже у формі.
