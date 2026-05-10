Сергій Разумовський

Український боєць Ярослав Амосов (30-1) успішно провів поєдинок на турнірі UFC 328, де його суперником став іспанець Хоель Альварес (23-4). Зустріч опонентів у напівсередній вазі завершилася достроковою перемогою українця у другому раунді.

Амосов, який підходив до бою з професійним рекордом 29 перемог і 1 поразка, з перших хвилин продемонстрував впевненість, контроль і перевагу над суперником. Українець не дозволяв Альваресу нав’язати власний сценарій поєдинку.

Бій проходив у «Пруденшл-центрі». У другому раунді Амосов зумів перевести протистояння у зручне для себе русло та змусив суперника здатися. Альварес капітулював за 1 хвилину 13 секунд до завершення другого раунду, після чого рефері зупинив поєдинок і зафіксував перемогу українського спортсмена.

Статистика бою також підтвердила перевагу Амосова. Українець завдав 22 точних удари з 34 спроб, тоді як його суперник зміг донести до цілі лише 9 ударів із 23. Крім того, Амосов активно використовував борцівські навички та провів шість успішних тейкдаунів з одинадцяти спроб, що стало одним із ключових факторів його домінування в октагоні.

Для Хоеля Альвареса, який до цього поєдинку мав рекорд 23 перемоги та 3 поразки, бій проти Амосова став серйозним випробуванням. Іспанець намагався відповідати українцю, однак не зміг стримати його темп, боротьбу та контроль у партері.

Завдяки цій перемозі Ярослав Амосов покращив свій професійний рекорд до 30 перемоги при одній поразці. А в UFC для українця це був другий бій.