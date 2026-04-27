Офіційно: Белград прийме дебютне шоу UFC
Шоу пройде 1 серпня
близько 2 годин тому
UFC офіційно анонсував дебютний турнір у Сербії. Подія відбудеться 1 серпня у Белграді.
Наразі організація відкрила реєстрацію на ранній продаж квитків на офіційному сайті.
Сербія, ми вже в дорозі! Октагон уперше приземляється в Белграді!
Склад учасників та файт-кард оприлюднять пізніше.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись