Напівсередньоваговик Ярослав Амосов (29-1) висловився про свій наступний крок у UFC. Українця цитує fightnews.info:

Я почуваюся дуже добре. I'm feel, I'm very feel. Це була моя мрія, і тепер я тут. Мені було неважливо, з ким битися, бо я знаю свій рівень, знаю, хто я такий. У мене дуже хороша команда, найкраща зала. Я можу битися з будь-ким. Дайте мені суперника – і я готовий, без проблем. Звичайно, я хочу топового опонента, тому що це дасть мені більше шансів наблизитися до титулу, але якщо треба битися, то я битимуся.

Мені потрібно кілька днів для відпочинку. Думаю, що скоро я повернусь. Звісно, ​​вже наступного року, бо цей уже закінчується. Це буде не так швидко, бо ми побачимось наступного року. Але, можливо, це станеться за кілька місяців.