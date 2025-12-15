Амосов відповів, коли проведе наступний поєдинок у UFC
Ярослав хоче просуватися до титулу
близько 1 години тому
Напівсередньоваговик Ярослав Амосов (29-1) висловився про свій наступний крок у UFC. Українця цитує fightnews.info:
Я почуваюся дуже добре. I'm feel, I'm very feel. Це була моя мрія, і тепер я тут. Мені було неважливо, з ким битися, бо я знаю свій рівень, знаю, хто я такий. У мене дуже хороша команда, найкраща зала. Я можу битися з будь-ким. Дайте мені суперника – і я готовий, без проблем. Звичайно, я хочу топового опонента, тому що це дасть мені більше шансів наблизитися до титулу, але якщо треба битися, то я битимуся.
Мені потрібно кілька днів для відпочинку. Думаю, що скоро я повернусь. Звісно, вже наступного року, бо цей уже закінчується. Це буде не так швидко, бо ми побачимось наступного року. Але, можливо, це станеться за кілька місяців.
Нагадаємо, на турнірі UFC on ESPN 73 Ярослав провів бій проти американця Ніла Магні та переміг задушливим прийомом у 1-му раунді.
Поділитись