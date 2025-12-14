Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі (21-5) у соцережі Х привітав українського бійця Ярослава Амосова (29-1) після його дебютного поєдинку в UFC, який відбувся 14 грудня.

Амосов у своєму першому бою для промоушену здобув перемогу удушливим прийомом над американським ветераном змішаних єдиноборств Нілом Магні (31-14).

Вітаю, Ярославе, чудова перемога! Вірю, що незабаром ти станеш чемпіоном UFC. Мераб Двалішвілі

Амосов не став відповідати на запитання російською мовою після перемоги над Магні.