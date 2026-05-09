Амосов vs Альварес. Битва поглядів перед боєм на UFC 328: відео
Для українця це буде другий поєдинок в американській лізі
Український боєць UFC Ярослав Амосов (29-1) та іспанець Хоель Альварес (23-3) провели фінальну битву поглядів перед очним поєдинком.
Поєдинок у напівсередній вазі відбудеться 9 травня на UFC 328 у Ньюарку.
Амосов дебютував у UFC 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Він переміг американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у першому раунді.
