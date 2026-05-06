Денис Сєдашов

Український боєць UFC Ярослав Амосов (29-1) поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з іспанцем Хоелем Альваресом (23-3). Боксер зазначив, що наразі повністю зосереджений на поєдинку і не розглядає подальші титульні перспективи. Слова наводить UFC.

Він боєць, я боєць. Це наша робота. І я думаю, що це хороший бій. Багато людей знають цього хлопця, дехто знає мене. Це цікавий поєдинок – на 100%. Мені це подобається, бо щоразу це цікавий бій. Побачимо це вже в октагоні. Але я думаю, що і він, і я — ми готові до повного бою. Якщо я зможу — звісно, я це зроблю. Якщо мені потрібно битися три раунди — окей, биймося три раунди. Ти маєш бути готовим до всього. Я зараз не думаю про пояс, не думаю про інших суперників. Я зараз думаю тільки про свого опонента, бо бій уже в суботу. Я думаю про нього, а потім побачимо. Бо можна говорити про все, але це неможливо — зараз у тебе є тільки твій суперник. Ярослав Амосов

Бій у напівсередньому дивізіоні відбудеться 9 травня на шоу UFC 328 у Ньюарку.

Амосов увійшов до топ-15 рейтинга UFC у напівсередньому дивізіоні.