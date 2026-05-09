Амосов і Альварес зважилися напередодні очного бою на шоу UFC 328
Поєдинок пройде в рамках напівсередньої вагової категорії
Український боєць напівсереднього дивізіону UFC Ярослав Амосов (29-1) та іспанець Хоель Альварес (23-3) пройшли процедуру зважування.
Бійці показали однакову вагу.
Поєдинок в рамках напівсередньої вагової категорії відбудеться 9 травня на UFC 328 у Ньюарку.
Результати зважування:
Ярослав Амосов – 77 кг
Хоель Альварес – 77 кг
Амосов дебютував у UFC 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Він переміг американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у першому раунді.
