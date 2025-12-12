Амосов: «Я спокійний. Зробив все, що мав зробити»
Українець спокійний перед боєм з Магні
36 хвилин тому
Ярослав Амосов
Боєць напівсередньої ваги українець Ярослав Амосов (28-1) в Instagram звернувся до уболівальників перед боєм з американцем Нілом Магні (31-13) на UFC Vegas 112.
«Вага зроблена.
Зважування позаду, етап підготовки закритий.
Я спокійний. Зробив все, що мав зробити.
Завтра-робота.
Дякую всім, хто вірить і чекає».
Бій Амосова проти Магні відбудеться 13 грудня в UFC APEX, Лас-Вегас. Для Амосова це дебют в UFC.