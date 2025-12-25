Аскрен: «Усман не заслуговує на титульник, Геррі — наступний претендент»
Ветеран ММА оцінив ситуацію в напівсередній вазі UFC
25 хвилин тому
Американський ветеран єдиноборств Бен Аскрен (19-2) поділився думками про поточну ситуацію в напівсередній вазі UFC. Слова спортсмена навів портал mmajunkie.usatoday.com.
«Знаю, у нас були розбіжності, і я не хочу звучати упереджено, але Усман не заслуговує на титульник. Він довго тримав пояс, але це було давно, а останнім часом частіше програє. Нові хлопці зробили достатньо, щоб претендувати на титул. Хоч мені й не подобається Іен Геррі, але він заслуговує стати наступним претендентом».
Усман (21-4) востаннє бився в червні, перемігши Хоакіна Баклі.
Геррі (17-1) йде на серії з двох перемог в UFC над Карлосом Пратесом та Белалом Мухаммадом.
